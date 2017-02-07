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Сегодня, 7 февраля, с 07:00 снова ограничен въезд крупногабаритного транспорта в столицу, сообщает пресс-служба Киевского городской государственной администрации.

Отмечается, что такое решение было принято городскими властями, чтобы не создавать дополнительных препятствий для работы снегоуборочной техники на дорогах столицы.

В КГГА подчеркнули, что, учитывая сложные погодные условия и снегопад в столице, коммунальные службы работают круглосуточно. Чтобы обеспечить на утро проездное состояние дорог в городе, коммунальные службы продолжали расчищать улицы и дороги от снега в ночь на 7 февраля.

В администрации призвали водителей не парковать личные автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Также КГГА напомнила, что автомобили, которые будут мешать расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

Городские власти также обращается к водителям с просьбой не пользоваться личным авто во время снегопада и отдавать по возможности предпочтение общественному транспорту.

Стоит отметить, что по данным онлайн-сервиса «Яндекс. Пробки» на 8:15, уровень пробок в городе составляет 3 балла.

Напомним, вчера с 06:00  до 20:00 въезд крупногабаритного транспорта в Киев был ограничен
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