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Власти Днипра хотят установить в городе двухметровую статую Ждуна. Об этом сообщила голландская художница, автор популярной скульптуры Маргрит ван Брифорт.

«Я прочитала в Интернете, что в России и Украине у людей есть большой опыт ожидания в очередях. И им очень близок образ мысли моего Ждуна, они его понимают», – заявила она, сообщает Би-би-си.

«Мне пришло предложение из Украины - от мэрии города Днипро - они хотят, чтобы я сделала там двухметровую статую Ждуна. Это предложение пришло мне в «Фейсбуке» так что я даже не знаю, насколько это серьезно. Было бы здорово, если бы вы уточнили», – отметила она.

В горсовете Днипра Украинской службе Би-би-си подтвердили, что ведут переговоры с автором. Скульптуру планируют поставить в центральной части города, возможно возле самого горсовета. Ждуна решили поставить на волне «мейнстрима», отметили в горсовете.
ForUm

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