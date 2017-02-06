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В Николаеве 6 февраля представители радикальных националистических организаций — «Правый сектор» и ГК «Азов» — напали на представителей общественной гуманитарной группы, собравшихся для обсуждения вопросов выполнения Минских соглашений и мирного урегулирования. Об этом заявил лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

«Это мероприятие готовили активисты Общественного движения «Украинский выбор — Право народа». Накануне проведения мероприятия его организатор — председатель общественной гуманитарной группы, глава Николаевского территориального совета Общественного движения «Украинский выбор — Право народа», депутат областного совета Максим Невенчанный написал в своем Facebook: «Сейчас, пожалуй, самое время приступить к публичному обсуждению пути урегулирования ситуации на Востоке Украины. Очередное обострение конфликта, возникшего в этот раз вокруг Авдеевки, напоминает нам о том, что данную проблему нужно решать», — говорится в заявлении лидера организации.

Медведчук напомнил, что 26 октября 2016 года в Николаеве представители указанных националистических сил заблокировали проведение научно-практической конференции.

«Во время сегодняшнего нападения участники мероприятия, в том числе и представитель нашего Движения, депутат областного совета Максим Невенчанный, были избиты радикалами», — сообщил Медведчук.

Политик убежден: политический террор в Николаеве развязан представителями «партии войны» и направлен он против инициатив мирного урегулирования на Востоке Украины, политики сохранения единства и территориальной целостности страны, защиты суверенитета Украины.

«Украинский выбор — Право народа» требует от представителей Национальной полиции Украины провести расследование как этого, так и других нападений на представителей нашего Общественного движения. Несмотря на силовое противодействие радикальных организаций, наше Движение будет отстаивать идеи мирного урегулирования конфликта на Донбассе, чего бы нам это ни стоило», — подытожил политик.
ForUm

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