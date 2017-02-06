«Рейтинг деятельности глав ОГА за 2016 год» Комитета избирателей Украины возглавили руководители Харьковской, Львовской и Кировоградской областей. Худшие результаты у глав Черновицкой, Полтавской и Херсонской облгосадминистраций, сообщает «Обозреватель».

Как сообщает КИУ, первое место заняла глава Харьковщины Юлия Светличная. Харьковская область показала самые высокие социально-экономические показатели среди других регионов. Кроме того, Юлия Светличная вошла в группу лидеров по оценкам экспертов.

Также, отмечается в исследовании, в пятерке лидеров Олег Синютка (Львовщина), Сергей Кузьменко (Кировоградщина), Степан Барна (Тернопольщина) и Геннадий Москаль (Закарпатье).

Последнее место, по данным исследования, занял глава Херсонщины Андрей Гордеев. В группе аутсайдеров также Олег Гончарук (Ивано-Франковщина), Алексей Муляренко (Ривненщина), Александр Фыщук (Буковина) и Валерий Головко (Полтавщина).

По словам гендиректора КИУ Алексея Кошеля, планируется, что данные проекта в дальнейшем будут публиковаться ежеквартально, а по результатам года будет опубликован итоговый отчет. Отчеты будут направляться руководителям облгосадминистраций, чтобы они могли увидеть недостатки своей работы, а также Президенту и главе правительства для более эффективного контроля за деятельностью руководителей регионов.

«Мы ожидаем, что рейтинг поможет руководству государства эффективнее оценить работу руководителей облгосадминистраций и принимать соответствующие управленческие решения. Общественность, в свою очередь, будет иметь дополнительный инструмент контроля и основания для сравнения местной власти», – отметил он.

Цель проекта КИУ «Рейтинг деятельности глав ОГА за 2016» – оценить уровень управленческой эффективности представителей исполнительной власти на местах. Оценка работы руководителей областей состоит из двух компонентов: показателей социально-экономического развития региона и результатов опроса 245 местных экспертов – политиков, журналистов, общественных деятелей и активистов. С полным отчетом с результатами исследования можно ознакомиться на сайте Комитета избирателей Украины www.cvu.org.ua.