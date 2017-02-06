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Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении члена Высшего совета юстиции Павла Гречковского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Досудебное следствие завершено. Дело идет в суд. И то, что он самим ВСП не смещен с должности – на это не влияет», – отметил он.

Напомним, 21 сентября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко заявил о разоблачении Гречковского в вымогательстве 500 тыс. долл. за незаконное влияние на судебное решение.

ВСЮ решил, что Гречковский уйдет в отпуск на период расследования. 

22 сентября Печерский районный суд Киева избрал для него меру пресечения в виде залога в сумме 3,895 млн грн. 

Гречковский утверждает, что дело против него сфабриковано, и никаких доказательств по нему нет. 
ForUm

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