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Украина выпустит евробонды в 2017 году. Об этом рассказал сегодня, 6 февраля, министр финансов Александр Данилюк.

«Планируем выйти в этом году и привлечь небольшую сумму, чтобы дать сигнал о том, что мы присутствуем на рынке», - сказал он, сообщает ЛІГА.net.

По словам министра, речь может идти о $500 млн. 

Данилюк отметил, что на данный момент нет потребностей в привлечении ресурсов на внешнем рынке. «Средства МВФ и других партнеров, которые получает Украина, - дешевле», - сказал министр.
ForUm

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