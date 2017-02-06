Украина выпустит евробонды в 2017 году. Об этом рассказал сегодня, 6 февраля, министр финансов Александр Данилюк.
«Планируем выйти в этом году и привлечь небольшую сумму, чтобы дать сигнал о том, что мы присутствуем на рынке», - сказал он, сообщает ЛІГА.net.
По словам министра, речь может идти о $500 млн.
Данилюк отметил, что на данный момент нет потребностей в привлечении ресурсов на внешнем рынке. «Средства МВФ и других партнеров, которые получает Украина, - дешевле», - сказал министр.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время