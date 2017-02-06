По состоянию на 12:30 6 февраля к централизованному электроснабжению подключены все жители Авдеевки, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГосЧС, все еще отсутствует электроснабжение в 5 населенных пунктах Ясиноватского района (с. Тоненькое, с. Северное, с. Веселое, с. Водяное, с. Каменка), расположенных вблизи Авдеевки. К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков.

В ведомстве также сообщил, что начаты работы по восстановлению поврежденных в городе зданий.

Напомним, 30 января члены незаконных вооруженных формирований повредили последнюю линию электропередач на Авдеевку, в результате город остался без электричества, водо- и теплоснабжения.

5 февраля вице-премьер-министр Геннадий Зубко доложил Президенту Петру Порошенко о восстановлении линии электроснабжения к Авдеевке.

6 февраля обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад.

Сегодня в Авдеевке возобновили работу все школы. Также была запущена в работу Донецкая фильтровальная станция.