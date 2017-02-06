Народный депутат Владимир Парасюк утверждает, что не бил полицейского в Донецкой области. Об этом он сказал в эфире 112 Украина.

Подобные сообщения он считает провокациями, направленными на дискредитацию торговой блокады оккупированных территорий.

Напомним, полиция проводит проверку по факту избиения народным депутатом Верховной Рады Владимиром Парасюком полицейского на месте ж/д блокады оккупированных территорий в Бахмуте Донецкой области.

Сотрудник Бахмутского отдела полиции обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован.