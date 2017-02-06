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Прокуратурой Волыни и работниками Управления Службы безопасности Украины в Волынской области задокументирован факт получения неправомерной выгоды заместителем начальника Главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы - начальником Управления государственной исполнительной службы Главного территориального Управления юстиции в области.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«Установлено, что чиновник, привлекая юриста частной юридической компании, требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме 1500 долларов за закрытие исполнительного производства без уплаты исполнительного сбора и снятия ареста с имущества», - говорится в сообщении.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении лицам о подозрении и избрании им меры пресечения.
ForUm

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