Заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что обе враждующие стороны на Донбассе используют населенные пункты для установки вооруженных позиций.

«Обстрелы Авдеевки и Донецка четко подчеркнули тот факт, что стороны целятся в населенные пункты, не в последнюю очередь потому, что обе стороны используют населенные пункты для установки своих вооруженных позиций, что, конечно, вызывает огонь», - сказал он в интервью «Украинской правде».

«Гражданская инфраструктура должна быть защищена от атак, в частности тогда, когда повреждения такой инфраструктуры влияет на подачу воды или электричества, а это увеличивает страдания гражданских лиц, проживающих в районах конфликта», - добавил Хуг.

Напомним, Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор бывшего главы так называемого народного совета «ДНР» Андрея Пургина и депутата «ДНР» Татьяны Дворядкиной, который подтверждает обстрелы членами НВФ украинской территории из жилых кварталов Донецка.