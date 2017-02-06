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В связи со сложными погодными условиями ограничение въезда грузовиков в Киев продлили до 20:00 понедельника. Такое решение было принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось под председательством киевского городского головы Виталия Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

«Чтобы не создавать помех для работы снегоуборочной техники, было принято решение не отменять ограничения для въезда в город крупногабаритного транспорта. По поручению Киевского городского головы на въездах в столицу при необходимости будут оборудованы пункты обогрева», – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что учитывая существенное ухудшение погодных условий, городские власти призывают водителей не выезжать в город на личном автотранспорте без необходимости, отдав предпочтение коммунальному общественному транспорту.

«К тем, кто все-таки выехал в город, обращаемся с просьбой соблюдать правила дорожного движения и не парковать автомобили на обочинах дорог или в неположенных местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Припаркованные на проезжей части автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы. Напоминаем, что в настоящее время к уборке улиц и дорог Киева задействована вся имеющаяся техника и человеческие ресурсы», – подчеркнули в администрации.

Как ранее сообщал ForUm, в связи с ухудшением погодных условий в понедельник, 6 февраля, с 06:00 въезд крупногабаритного транспорта в Киев ограничен.
ForUm

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