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Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли комплекс специальных технических средств негласного получения информации, установленный в одном из общественных заведений Краматорска.

Как сообщает пресс-центр СБУ, во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в помещении скрытые видеокамеры и микрофоны, которые были подключены к встроенному в одну из стен здания видеорегистратору.

Управление и снятие информации осуществлялось через сеть Интернет.

«Специальная техника в учреждении, которое посещают военнослужащие сил антитеррористической операции, установлена сообщниками «ДНР» для передачи данных боевикам», - отмечается в сообщении.

Оперативники проверяют возможную причастность руководства и персонала учреждения к монтажу оборудования. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

 
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