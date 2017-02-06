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Требование повышения пенсионного возраста в обновленном меморандуме по программе расширенного финансирования, согласованном Украиной и Международным валютным фондом, отсутствует. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк, сообщает ЛІГА.net.

«В меморандуме не упоминается пенсионный возраст», - сказал он.

По его словам, в документе также не идет речи об отмене упрощенной системы налогообложения.

Данилюк подчеркнул, что его слова не противоречат словам министра социальной политики Андрея Ревы. «Раньше МВФ требовал повышения пенсионного возраста. Теперь мы прорабатываем модель, которая этого не требует», - объяснил он.

Напомним, на прошлой неделе Рева сообщил, что МВФ предлагает украинскому правительству повысить пенсионный возраст вместо того, чтобы увеличивать количество налогоплательщиков.

«Есть у нас необходимость повышать пенсионный возраст? Мы считаем, что есть возможность увеличить количество тех, кто платит. А МВФ предлагает противоположное. В этом вся наша дискуссия с МВФ», - объяснил министр.
ForUm

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