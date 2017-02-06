В середине февраля начнутся новые учебные сборы с резервистами оперативного резерва. Об этом сообщил военный комиссар Львовской области Александр Тищенко.

Начало обучения резервистов запланировано на 18 февраля.

«В этом году уже одно собрание провели в январе. Люди поехали на военный полигон в Чугуев. В течение месяца они там будут проходить обучение и вернутся. Такое же обучение проведут в этом месяце - 18 февраля», - отметил Тищенко, сообщает Дивись.info.

В течение 30 суток резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок.

Как ранее сообщал ForUm, 18 января на одном из полигонов в Харьковской области начались учебные сборы с резервистами оперативного резерва.