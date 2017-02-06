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Въезд крупногабаритного транспорта в Киев сегодня в вечерние часы пик может быть ограничен, сообщает пресс-служба КГГА.

«В настоящее время въезд грузовиков в Киев частично возобновлен, ситуация на дорогах города постепенно нормализуется. На основных спусках и подъемах Киева продолжают работать 10 тягачей. Однако власти Киева, учитывая прогнозы Гидрометцентра, предупреждают, что режим ограничения въезда грузовиков могут применить еще раз в вечерние часы», - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«В Киеве за ночь выпало 15 сантиметров осадков. Сейчас для уборки задействована вся доступная техника, в том числе 267 единиц снегоуборочных авто «Киевавтодора», около 300 единиц техники жилищных организаций, «Киевзеленстроя» и другая. Ситуация на дорогах постепенно нормализуется. Однако в периоды, когда снегопад интенсивный и длится всю ночь и весь день, мы рассчитываем на понимание и содействие горожан. Отдав предпочтение общественному транспорту, киевляне очень помогают оперативному уборке снега», – добавил он.

По словам заместителя председателя КГГА, коммунальные службы продолжают уборку дорог в усиленном режиме.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий в понедельник, 6 февраля, с 06:00 въезд крупногабаритного транспорта в Киев ограничен.

По состоянию на 09:00 понедельника  пробки на дорогах Киева достигли 10 баллов.
ForUm

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