В связи с эскалацией боевых действий на Донбассе нет никаких оснований для ослабления санкций против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон перед началом заседания Совета Евросоюза по иностранным делам в понедельник, сообщает Укринформ.

«Мы обсудим недавнюю эскалацию насилия в Украине. И есть четкие признаки того, кто это начал. Объединенное Королевство будет настаивать на том, что нет оснований для ослабления санкций. В любом случае необходимо продолжать давление на Россию», - подчеркнул британский глава МИД.

В свою очередь, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус также заявил, что санкции против России должны сохранятся.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявлял, что мир должен быть более активным в давлении на Россию для прекращения огня на Донбассе.