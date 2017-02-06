Двое жителей Славянского района за антиукраинские призывы в социальной сети приговорены к 5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Во время судебных слушаний установлено, что в конце февраля 2014 года двое парней, 1993 и 1994 рождения, создали в социальной сети «Вконтакте» несколько групп.

«С целью изменения государственной границы Украины и осуществляя информационную поддержку террористических организации «ДНР» и «ЛНР», они начали размещать в созданных группах материалы антиукраинского характера», - говорится в сообщении.

Преступную деятельность фигурантов прекратили в апреле 2015 года. По ходатайству прокуратуры их арестовали.

В суде мужчины своей вины не признали, но государственным обвинением, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, полностью доказана их вина в совершенном преступлении.

«Оба сторонника «русского мира» приговорены к 5 годам лишения свободы», - резюмировали в прокуратуре.