также в разделеОбщество
6 февраля. Картина дня 36
В Днипре хотят установить двухметровую статую Ждуна 448
Чиновницу КГГА поймали на взятке 20
Штаб: НВФ отказываются забирать тела убитых под Авдеевкой 44
НАБУ задержало 5 человек, подозреваемых в хищении средств «Энергоатома» 11
НАПК: Количество электронных деклараций увеличится на 700 тысяч 24
Украинский «Руслан» спас Boeing, который застрял в зоне вечной мерзлоты 68
МИД требует от РФ наказать виновных в обстреле украинского Ан-26 33
В Украину идут сильные морозы 164
В краматорском заведении нашли «жучки» для слежки за военными 33
Начальник управления исполнительной службы на Волыни пойман на взятке 19
ГПУ завершила досудебное расследование против Гречковского 12
В феврале начнутся очередные сборы резервистов 60
Жителям Авдеевки дали воду 22
В Одессе более 100 тысяч верующих поклонились мощам Пантелеимона Целителя 41
Парасюк утверждает: инцидент на блокпосту был, драки – нет 77
Всем жителям Авдеевки вернули электроснабжение 25
Донецкая фильтровальная станция возобновила работу 32

Двое жителей Славянского района за антиукраинские призывы в социальной сети приговорены к 5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Во время судебных слушаний установлено, что в конце февраля 2014 года двое парней, 1993 и 1994 рождения, создали в социальной сети «Вконтакте» несколько групп.

«С целью изменения государственной границы Украины и осуществляя информационную поддержку террористических организации «ДНР» и «ЛНР», они начали размещать в созданных группах материалы антиукраинского характера», - говорится в сообщении.

Преступную деятельность фигурантов прекратили в апреле 2015 года. По ходатайству прокуратуры их арестовали.

В суде мужчины своей вины не признали, но государственным обвинением, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, полностью доказана их вина в совершенном преступлении.

«Оба сторонника «русского мира» приговорены к 5 годам лишения свободы», - резюмировали в прокуратуре. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

73
Теги
Ботинки зимние