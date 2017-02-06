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Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) назвали Ангелу Меркель единым кандидатом на выборах в бундестаг 2017 года, сообщает Немецкая волна.

Кандидатура главы ХДС «получила единодушную поддержку» на совместном заседании президиумов обеих партий, сообщили в понедельник, 6 февраля, участники встречи в Мюнхене, получившей у СМИ название «примирительной».

ХДС выдвинул своего председателя в качестве основного кандидата на парламентских выборах еще в конце 2016 года. Теперь, несмотря на сохраняющиеся между ХДС и ХСС разногласия по миграционной политике, Меркель официально поддержала и партия Хорста Зеехофера.

На встрече в столице Баварии руководство ХДС и ХСС также обсудит основные положения, которые должны лечь в основу совместной избирательной кампании.

Выборы в парламент ФРГ - бундестаг пройдут 24 сентября.
ForUm

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