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Мэр Киева Виталий Кличко призывает водителей не выезжать в город на личном автотранспорте. Об этом говорится в его видеообращении.

«Столица снова охвачена большим снегопадом. Следующие два дня синоптики тоже обещают снег. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Вся спецтехника - на улицах города. Но, пока не прекратились интенсивные осадки, полностью расчистить улицы слишком сложно», - цитирует слова Кличко пресс-служба мэра.

Кличко призвал киевлян-водителей, особенно владельцев малогабаритных автомобилей не выезжать в город без необходимости. «Это, прежде всего, ваша безопасность и безопасность других людей на дороге. Отдайте предпочтение коммунальному общественному транспорту. А те, кто все-таки уехал в город, паркуйте авто только в разрешенных местах, не оставляйте на обочинах дорог. Иначе снегоуборочная техника не сможет должным образом расчистить улицы», - отметил городской голова.

Он добавил, что обратился в полицию с тем, чтобы эвакуировали все авто, которые мешают уборке и безопасному передвижению другого транспорта.

Кроме того, столичная власть обратилась к Национальной гвардии и полиции, чтобы они дежурили на дорогах и помогали водителям там, где возникают экстренные ситуации и большие пробки.

«Я обращаюсь также к пешеходам: будьте осторожны и осмотрительны, переходите дорогу только в установленных местах. Всех киевлян призываю: если в результате стихии у вас случилась экстренная ситуация, обращайтесь в службу КГГА - по телефону 1551, по телефонам полиции, службы по чрезвычайным ситуациям. Будьте внимательны и благоразумны. Городская власть делает все, чтобы минимизировать последствия стихии », - сказал Кличко.

Напомним, утром 6 января Киев парализовали 10-бальные пробки. Общественный транспорт Киева перешел на специальный режим движения.
ForUm

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