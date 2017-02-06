В пределах Житомирской области с 12:00 введено ограничение движения грузового и крупногабаритного транспорта по автомобильным дорогам М-06 Киев - Чоп и М 07 Киев-Ковель-Яготин.

Как сообщает управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции, ограничение введено с целью предупреждения накопления большого количества транспорта в Киеве и Киевской области в связи с введением ограничений для движения грузовиков из-за сложных погодных условий.

Полиция обращается к водителям с просьбой с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами.

На автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта. Посмотреть адресную программу возможно по ссылке http://www.sai.gov.ua/ua/actual/news/8744.htm.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий в понедельник, 6 февраля, с 06:00 въезд крупногабаритного транспорта в Киев ограничен.

По состоянию на 09:00 понедельника пробки на дорогах Киева достигли 10 баллов.