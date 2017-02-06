также в разделеМир
Елизавета Вторая отмечает 65-летие своего правления 39
Трамп согласился встретиться с лидерами НАТО 82
Попавшийся на допинге Поветкин исключен из рейтинга WBC 38
Десятки человек погибли под лавинами в Пакистане и Афганистане 33
Суд отклонил апелляцию на решение о приостановке указа Трампа 67
Таможня США вернула прежний порядок въезда иностранцев 81
Суд приостановил действие миграционного указа Трампа 195
Лукашенко об авиабазе РФ в Беларуси: Не нужна она здесь 807
«Чисто политический выпад»: Лукашенко раскритиковал РФ за введение погранзоны 56
Лукашенко: Зачем нас брать за горло? Без российской нефти обойдемся 118
У Трампа опровергли смягчение санкций против ФСБ РФ 51
Правительство Британии опубликовало план Brexit 49
Россия не уведомила Беларусь о введении погранзоны 55
США смягчили санкции против ФСБ России 217
СМИ: Трамп пригрозил отправить в Мексику войска 93
Европарламент одобрил безвиз для Грузии 77
США изменят указ о мигрантах ради держателей грин-карт 126
В Румынии сотни тысяч человек вышли на антикоррупционные акции протеста 26

В Бухаресте и других румынских городах не утихают массовые протесты.

Самые масштабные митинги за последние четверть века проходят в стране на волне народного возмущения решением правительства смягчить антикоррупционные законы, сообщает ЛІГА.net.

Протестующие не уходят с площадей городов уже неделю, требуя отставки правительства. При этом премьер Сорин Гриндяну заявил, что в отставку не уйдет, так как единственный, по его словам, путь к смене Кабмина - через выражение недоверия парламента.

29 января 2017 года в Бухаресте около 50 тысяч человек вышли на протест против правительственных постановлений о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство. 1 февраля румынский Кабмин внес изменения в УК, декриминализировав должностные преступления. Изменения предусматривают, что не будут открывать уголовные дела против чиновников, которые нанесли государству ущерб меньше 200 тысяч лей ($48 тысяч).

В Национальном антикоррупционном управлении заявили, что с такими изменениями борьба с коррупцией не будет иметь никакого значения. В ответ на действия правительства около 300 тысяч граждан вышли на протест уже по всей Румынии.

2 февраля министр предпринимательской среды Румынии Флориан Жиану заявил об уходе в отставку из-за несогласия с действиями правительства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги
Ботинки зимние