В Бухаресте и других румынских городах не утихают массовые протесты.

Самые масштабные митинги за последние четверть века проходят в стране на волне народного возмущения решением правительства смягчить антикоррупционные законы, сообщает ЛІГА.net.

Протестующие не уходят с площадей городов уже неделю, требуя отставки правительства. При этом премьер Сорин Гриндяну заявил, что в отставку не уйдет, так как единственный, по его словам, путь к смене Кабмина - через выражение недоверия парламента.

29 января 2017 года в Бухаресте около 50 тысяч человек вышли на протест против правительственных постановлений о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство. 1 февраля румынский Кабмин внес изменения в УК, декриминализировав должностные преступления. Изменения предусматривают, что не будут открывать уголовные дела против чиновников, которые нанесли государству ущерб меньше 200 тысяч лей ($48 тысяч).

В Национальном антикоррупционном управлении заявили, что с такими изменениями борьба с коррупцией не будет иметь никакого значения. В ответ на действия правительства около 300 тысяч граждан вышли на протест уже по всей Румынии.

2 февраля министр предпринимательской среды Румынии Флориан Жиану заявил об уходе в отставку из-за несогласия с действиями правительства.