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В Крыжополе в результате взрыва гранаты погиб 23-летний парень, сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Трагедия произошла 5 февраля около 01:00.

«К парню в гости зашли знакомые, и он решил их удивить, продемонстрировав им гранату. Когда он доставал ее со стола, опасный предмет детонировал в его руках», – сообщили в полиции.

От полученных телесных повреждений юноша погиб на месте происшествия. Пострадали две девушки, которые находились в квартире: осколочные ранения обеих ног получила 28-летняя жительница Крижополя, а 20-летнюю девушку контузило.

По предварительной информации, в руках погибшего сдетонировала граната РГД-5.  

По этому факту возбуждено уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
ForUm

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