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С вечера воскресенья, 5 февраля, и до утра понедельника, 6 февраля, киевские автодороги чистили от снега пять раз. Об этом на странице в Facebook сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор».

«С 20.30 5 февраля предприятия коммунальной корпорации «Киевавтодор» непрерывно проводят работы по обработке и очистке улично-дорожной сети от снега: по состоянию на 8.30 понедельника такие работы выполняются уже в пятый раз», - сказано в сообщении.

В «Киевавтодоре» отмечают, что с ночи понедельника 267 единиц снегоуборочной техники и бригады по ручной уборке непрерывно работают на улично-дорожной сети.

«По состоянию на 6.00 утра полный комплекс работ по обработке и очистке автодорог от снега был проведен 4 раза. По состоянию на 8.30 такие работы выполняются уже в пятый раз, ведь осадки не прекращаются, и еще два часа тому назад очищенные дороги снова покрывает снег», - заявляют в корпорации.

«Ночью, чтобы справиться с такой интенсивностью снега и обеспечить на утро проездное состояние дорог, очистка проводилась колоннами снегоуборочной техники в составе 5-9 машин. Утром «большие» колонны были разбиты на меньшие в составе до 3 ед. спецтехники, чтобы не мешать движению автотранспорта. Бригады по ручной уборке и тракторы со специальным оборудованием работают на тротуарах и остановках общественного транспорта, которые обслуживают автодоровцы», - говорится в сообщении.

Также в «Киевавтодоре» сообщили, что в течение указанного времени для очистки дорог использовалось 1753 т соли и 1462 т песчано-соляной смеси.

«Дорожники продолжают работы в усиленном режиме, к уборке улично-дорожной сети задействована вся имеющаяся техника и человеческие ресурсы», - подытожили к корпорации.

Напомним, утром 6 января Киев парализовали 10-бальные пробки. Общественный транспорт Киева перешел на специальный режим движения.
ForUm

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