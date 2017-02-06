Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба передал генеральному секретарю СЕ Торбьерну Ягланду письмо задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом дипломат сообщил в Twitter.

Передав Генсеку Ради Європи листа від Р.Сущенка, надісланого з Лефортово. Наголосив, що звільнення 🇺🇦 політв'язнів має бути пріоритетом РЄ. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 6 февраля 2017 г.





«Передал генсеку Совета Европы письмо от Сущенко, присланного из Лефортово. Подчеркнул, что освобождение украинских политузников должно быть приоритетом СЕ», - написал Кулеба.

Напомним, Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве.

В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.

25 января 2017 года Лефортовский районный суд Москвы продлил арест Сущенко еще на три месяца.