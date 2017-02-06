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Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба передал генеральному секретарю СЕ Торбьерну Ягланду письмо задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом дипломат сообщил в Twitter.

 


 

«Передал генсеку Совета Европы письмо от Сущенко, присланного из Лефортово. Подчеркнул, что освобождение украинских политузников должно быть приоритетом СЕ», - написал Кулеба.

Напомним, Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве.

В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. 

25 января 2017 года Лефортовский районный суд Москвы продлил арест Сущенко еще на три месяца.

 
ForUm

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