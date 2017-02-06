Синоптики прогнозируют, что снег в Киеве будет идти до 21 часа сегодняшнего дня. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС, ссылаясь на информацию Укргидрометцентра.

«В течение ночи 6 февраля количество осадков в Киеве составляло 11 мм, прирост снежного покрова 12 см. Днем 6 февраля снег будет продолжаться, количество осадков до 21 часа составит 4-6 мм, прирост снега 7-9 см», - говорится в сообщении.

Для оказания помощи транспорту, попавшему в сугробы, Главным управлением ГосЧС Украины в г. Киеве выставлено 9 специальных автомобилей повышенной проходимости, на участках, где возможно затруднение движения транспорта: ул. Елены Телиги, (заправка Авиас), 2 автомобиля; Подольский спуск (стадион Спартак), 1 автомобиль; Владимирская горка (филармония), 1 автомобиль; Печерский мост, 1 автомобиль; ул. Академика Заболотного (заправка АГНК, в районе табачной фабрики), 1 автомобиль; ул. Липковского (Урицкого), 1 автомобиль; Воздухофлотский проспект, 1 автомобиль; проспект Науки, 1 автомобиль.

По состоянию на 10:00 спасатели отбуксировали 9 автомобилей большой грузоподъемности.

«Спасатели призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы и по возможности пользоваться общественным транспортом. Пешеходам рекомендуется осторожно двигаться по тротуарам, переходить дорогу только в установленных для этого местах», - сказано в сообщении.

Напомним, утром 6 января Киев парализовали 10-бальные пробки. Общественный транспорт Киева перешел на специальный режим движения.