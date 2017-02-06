Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование уголовного производства в отношении главы «ЛНР» Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований в деле сбитого в 2014 году самолета Ил-76 Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Следователями СБУ получены неопровержимые доказательства того, что глава террористической организации «ЛНР» Плотницкий, который на момент совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования «батальон «Заря», вместе с Андреем Патрушевым (в то время его заместителем) и командиром незаконного вооруженного формирования «Витязь» Александром Гуреевим были непосредственными организаторами террористического акта», - говорится в сообщении.

С целью блокирования сил АТО они устроили засады и руководили группами НВФ, вооруженных ПЗРК, которые перекрывали авиационное сообщение в аэропорту Луганска.

Напомним, в июне 2014 года при заходе на посадку в луганский аэропорт переносным зенитно-ракетным комплексом был сбит военно-транспортный самолет Ил-76 Вооруженных сил Украины. Самолет загорелся и упал, девять членов экипажа и сорок военнослужащих погибли. Обвинительный акт в отношении НВФ утвержден прокуратурой Днепропетровской области и направлено в суд. Действия указанных лиц квалифицированы как террористический акт по ч. 3 ст. 258 УК Украины.

В июле 2016 года прокуратура заочно объявила главе «Луганской народной республики» Игорю Плотницкому подозрение в совершении теракта.