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В Словакии начали разбирать ледовый затор на реке Уж тяжелой техникой. Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

«По результатам поездки начальника бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса Владимира Чипака в Кошицкий край (Словакия) словацкие водники приняли решение разблокировать ледоход в р.Уж на своей территории с помощью тяжелой техники», - заявил чиновник.

Москаль объяснил, что подрывать ледовый затор, который начинается у села Пинковце, невозможно из-за близости гидрологического поста и жилых домов.

«Поэтому водники освободят русло реки от больших глыб экскаваторами, которые имеют вылет стрелы до 25 метров. Работы уже начались, уровень воды в Уже на украинской территории находится в пределах нормы, угрозы подтоплений нет», - отметил глава ОГА.

Напомним, в воскресенье, 5 февраля, из-за ледового затора длиной более 5 километров на   реке Уж на территории Словакии возникла угроза подтопления части Ужгорода и соседнего села Сторожница.  

 
ForUm

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