В Киеве на борьбу со снегом вывели более 500 единиц техники. Об этом в эфире 112 Украина заявил начальник управления по чрезвычайным ситуациям КГГА Роман Ткачук.

«С ночи в городе задействованы все коммунальные службы. Более 500 единиц техники задействованы для чистки снега. Решением комиссии принято решение об ограничении въезда крупногабаритного транспорта с 6 до 10 утра. ГосЧС и патрульная полиция готовы оказывать помощь на спусках и подъемах», - сказал он.

В ГосЧС предупреждают, что количество осадков до 21 часа составит 4-6 мм, прирост снега 7-9 см.

«Именно поэтому ГосЧС Украины призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывании на улице. Водителям следует помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, а также особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и ​​путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда», - предупреждают в ГосЧС.

Напомним, по состоянию на 09:00 понедельника, 6 февраля, пробки на дорогах Киева достигли 10 баллов.