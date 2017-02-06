В Задериевка в Черниговской области двое пограничников спасли мужчину, на которого напал бешеный волк. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Находясь на отдыхе после службы по месту жительства, пограничники услышали крики о помощи. Выбежав на улицу, они увидели, что на местного жителя напало дикое животное. Для спасения человека, который уже находился в тяжелом состоянии от укусов, пограничникам пришлось обезвредить животное голыми руками и с помощью ножа», - говорится в сообщении.

Благодаря поспешной помощи пограничники спасли мужчину, но также и получили многочисленные раны коленных и локтевых суставов, а также предплечья.

Местного жителя и военнослужащих сразу же доставили в местную больницу для проведения медицинского обследования и оказания помощи.

По данному факту пограничники проинформировали соседние подразделения, взаимодействующие органы и представителей санэпидемстанции. Сейчас состояние здоровья местного жителя и военнослужащих удовлетворительное.