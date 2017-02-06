также в разделеПроисшествия
Ляшко: «Блокадник» Парасюк ударил полицейского на Донбассе 223
За сутки на дорогах Украины погибли 9 человек 229
Обстрел Сартаны: повреждены 30 домов, перебит газопровод 268
В Луганске взорвалось авто. Погиб милицейский начальник 3241
НВФ выпустили по Сартане 40 ракет из «Градов» 105
Сутки в зоне АТО: трое военных погибли, семеро ранены 100
Сегодня в зоне АТО двое военных погибли, пятеро – ранены 61
В Винницкой области столкнулись три автобуса и легковушка, погиб молдаванин 126
Опубликованы фото последствий обстрелов Сартаны 142
За прошлые сутки погибли 3 военных и 1 сотрудник ГосЧС 34
В Авдеевке с начала обострения разрушены более 100 домов 68
С 29 января в районе Авдеевки погибли 10 бойцов АТО, 66 – ранены 86
Из-за обстрела Марьинка осталась без света 50
На Закарпатье – наводнение: «плавают дома», жителей эвакуируют 1588
Раненый в Авдеевке британский фотограф потерял зрение 187
НВФ 6 раз обстреляли КПВВ «Марьинка» 26
Обстановка в зоне АТО обостряется, с начала суток погибли 2 военных 101
В результате обстрела Авдеевки пострадал британский фотограф 61

В Задериевка в Черниговской области двое пограничников спасли мужчину, на которого напал бешеный волк. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Находясь на отдыхе после службы по месту жительства, пограничники услышали крики о помощи. Выбежав на улицу, они увидели, что на местного жителя напало дикое животное. Для спасения человека, который уже находился в тяжелом состоянии от укусов, пограничникам пришлось обезвредить животное голыми руками и с помощью ножа», - говорится в сообщении.

Благодаря поспешной помощи пограничники спасли мужчину, но также и получили многочисленные раны коленных и локтевых суставов, а также предплечья.

Местного жителя и военнослужащих сразу же доставили в местную больницу для проведения медицинского обследования и оказания помощи.

По данному факту пограничники проинформировали соседние подразделения, взаимодействующие органы и представителей санэпидемстанции. Сейчас состояние здоровья местного жителя и военнослужащих удовлетворительное.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

54
Теги
Ботинки зимние