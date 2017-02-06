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Следующая задача после восстановления энергоснабжения в Авдеевке – поддержать ее жителей и обеспечить восстановление нормальной жизни в городе. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Сейчас наша задача – поддержать всех жителей Авдеевки, восстановить нормальную жизнь в городе, если ее можно назвать нормальной, так как угроза обстрелов по всей линии соприкосновения от российских боевиков остается ежеминутно», - заявил глава правительства.

Премьер-министр сообщил, что энергоснабжение в Авдеевке полностью восстановлено.  

«Мы старались максимально поддержать каждого жителя Авдеевки в такую ​​минуту. Сейчас все службы на месте. Все знают, что нужно делать для восстановления», - сказал Гройсман.

«Мы все будем для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность, не дать возможности отключений электроэнергии. Но не можем прогнозировать действия российских боевиков, потому что они в любой момент могут ударить по энергообъектам», - резюмировал он.

Напомним, по состоянию на 20:00 воскресенья, 5 февраля, почти вся Авдеевка подключена к электроснабжению. Оставались неподключенными только микрорайон «Юбилейный», улицы Грушевского, Маяковского, Степная, Независимости, 50-летия АКХЗ, Пархоменко и улица Донецкая.

 

 


 
ForUm

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