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Адвоката Эмиля Курбединова выпустили из Симферопольского следственного изолятора, сообщил журналист Антон Наумлюк.

«Адвоката Эмиля Курбединова отпустили из Симферопольского ИТУ после 10 суток административного ареста», - написал он в Facebook утром 5 февраля, опубликовав фото Кубердинова на свободе.

Раньше так называемый Железнодорожный суд Симферополя вынес решение об аресте адвоката Курбединова на 10 суток за размещение в 2013 году видео с митинга участников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму. Курбединов был задержан 26 января.

Курбединов является защитником нескольких задержанных по делу «Хизб-ут-Тахрир», делу 26 февраля, адвокатом заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и журналиста Николая Семены.
ForUm

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