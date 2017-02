Национальный отбор Евровиденья-2017 стартовал 4 февраля, когда первый полуфинал, по результатам голосования судей и зрителей, определил первых финалистов – TAYANNA и группа «Сальто Назад», сообщает Укринформ.

В первом полуфинале национального отбора соревновались 8 участников. Группа Скай открыла полуфинал песней «All My Love For You» и получила от жюри 6 баллов по десятибалльной системе. Вторыми выступали бывший участник «Х-фактора» Рома Веремейчик и группа LUMIERE с композицией «Make It Real» и получили 2 балла.

Выступление группы Monochromea с песней «Blue Bird» жюри оценило в 3 балла, певицы из Грузии Laliko с песней «Sugar whisper» - всего в 1 балл. MamaRika (доныне известная как Эрика) с авторской песней «We Are One» получила от членов жюри 5 баллов. Арсен Мирзоян с песней «Geraldine», которую посвятил дочке Чаплина, – 4 балла.

Наивысший за вечер балл – 8 – судьи отдали группе «Сальто Назад» с песней «О Мамо». 7 баллов и второе место получила TAYANNA с песней «I Love You». Эти результаты совпали с мнением зрителей, таким образом определив первых двух финалистов.

В состав жюри вошли музыкальный продюсер отбора Константин Меладзе, победительница «Евровидения-2016» Джамала, артист и композитор Андрей Данилко.

Второй полуфинал состоится 11 февраля, третий – 18 февраля. Исполнителя, который представит Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2017», определит финальный нацотбор 25 февраля.

Напомним, за право представлять Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2017» борются 24 участника.