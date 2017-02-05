также в разделеОбщество
Линии электропередач возле Авдеевки отремонтировали 44
В Запорожье задержаны угонщики, случайно укравшие авто полиции 26
В Авдеевке повреждено 179 зданий 22
Вода отступила: Затопленных домов на Закарпатье нет 41
В Авдеевке – очередная попытка отремонтировать ЛЭП 79
Адвоката Курбединова выпустили из СИЗО 16
Из Авдеевки эвакуировали 290 человек 36
Наблюдатели ОБСЕ насчитали почти 4 тысячи взрывов на Донбассе 15
Врачи спасли зрение раненому в Авдеевке британскому фотографу 25
Ограничения движения продолжат действовать в трех областях 33
Россия отказала Украине в экстрадиции 12 экс-беркутовцев 46
Силы АТО отбили атаку под Авдеевкой, ранены двое военных 104
Очередная попытка восстановить электричество в Авдеевке не удалась 69
Наводнение на Закарпатье: подтоплены более 500 домов и 9 дорог 87
В двух обстрелянных домах в Авдеевке восстановили отопление 26
Суд арестовал задержанного на взятке чиновника НБУ 32
В Авдеевке снова пытаются восстановить электроснабжение 57
В Украине на 25 лет запрещена охота на лося 79

Национальный отбор Евровиденья-2017 стартовал 4 февраля, когда первый полуфинал, по результатам голосования судей и зрителей, определил первых финалистов – TAYANNA и группа «Сальто Назад», сообщает Укринформ. 

В первом полуфинале национального отбора соревновались 8 участников. Группа Скай открыла полуфинал песней «All My Love For You» и получила от жюри 6 баллов по десятибалльной системе. Вторыми выступали бывший участник «Х-фактора» Рома Веремейчик и группа LUMIERE с композицией «Make It Real» и получили 2 балла.

Выступление группы Monochromea с песней «Blue Bird» жюри оценило в 3 балла, певицы из Грузии Laliko с песней «Sugar whisper» - всего в 1 балл. MamaRika (доныне известная как Эрика) с авторской песней «We Are One» получила от членов жюри 5 баллов. Арсен Мирзоян с песней «Geraldine», которую посвятил дочке Чаплина, – 4 балла.

Наивысший за вечер балл – 8 – судьи отдали группе «Сальто Назад» с песней «О Мамо».  7 баллов и второе место получила TAYANNA с песней «I Love You». Эти результаты совпали с мнением зрителей, таким образом определив первых двух финалистов. 

В состав жюри вошли музыкальный продюсер отбора Константин Меладзе, победительница «Евровидения-2016» Джамала, артист и композитор Андрей Данилко. 

Второй полуфинал состоится 11 февраля, третий – 18 февраля. Исполнителя, который представит Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2017», определит финальный нацотбор 25 февраля.

Напомним, за право представлять Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2017» борются 24 участника.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

121
Теги
Ботинки зимние