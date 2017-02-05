Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали 3300 взрывов в Донецкой области и более 560 – в Луганской. Об этом говорится в отчете миссии от 4 февраля, передает 112 Украина.

По данным СММ ОБСЕ, ситуация вдоль линии соприкосновения оставалась нестабильной. При этом в Донецкой области количество нарушений режима тишины сократилось по сравнению с предыдущими данными.

«Большинство нарушений режима тишины зафиксировано в районе донецкого аэропорта и Авдеевки – Ясиноватой», - сообщили в ОБСЕ.

Наблюдатели зафиксировали около 800 взрывов неопределенного происхождения, когда находились в центре Донецка, а также 315 взрывов вблизи Донецкой фильтровальной станции.

На Луганщине миссия ОБСЕ зафиксировала около 400 взрывов в районе н.п. Кадиевка, контролируемого «ЛНР». Находясь вблизи Попасной, которая контролируется украинской стороной, наблюдатели зафиксировали 21 взрыв, говорится в отчете.