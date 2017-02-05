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За минувшие сутки на дорогах Украины погибло девять человек, травмированы – 60, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сегодня, 5 февраля, критической по уровню аварийности остается ситуация в пяти областях страны.

В частности, в Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях зафиксирован рост уровня аварийности более чем на 50%.

Высокий уровень аварийности остается во Львовской, Черновицкой, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях.

Напомним, в связи с резким ухудшением погодных условий – дождь при минусовой температуре воздуха, гололедица – введено временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта в трех областях Украины.
ForUm

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