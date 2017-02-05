За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований вдвое уменьшили количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Зафиксирован 51 обстрел. Один военнослужащий ранен, еще один – травмирован.

На донецком направлении для обстрелов Каменки и Авдеевки НВФ применяли танки и БМП, из артиллерии калибра 152 миллиметра обстреляли Новолуганское, из 120 и 82 миллиметровых минометов – Авдеевку и Зайцево.

На мариупольском направлении из минометов различных калибров и гранатометов вели огонь по Чермалыку, Широкино, Красногоровке, Павлополь, Водяному, Талаковке. По Чермалыку огонь вел танк и ПТРК.

На луганском направлении с РСЗО БМ-21 «Град» обстреляна Новозвановка. Из минометов различных калибров – Богуславское, Попасная и Новозвановка. Попасную обстреливал снайпер, а по Желтом НВФ вели огонь из стрелкового оружия.

«Около 17:30 субботы, 4 февраля, НВФ начали штурмовые действия наших позиций в районе Авдеевской промышленной зоны с применением 152 миллиметровых орудий и минометов 120 калибра. Атака боевиков захлебнулась, и они вынуждены были отступить», - сообщили в штабе.