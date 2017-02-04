В Киеве правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Они находились в подсобном помещении столичного паркинга. Опасные предметы направили на экспертизу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что боеприпасы изъяли в рамках проведения санкционированного обыска по согласованию с СБУ и прокуратурой, поскольку в милицию поступила оперативная информация о том, что по указанному адресу может храниться оружие.

При проведении проверки правоохранители обнаружили гранату «РГД-5» без запала, светло-шумовую ракету, одну подствольную гранату для автомата Калашникова и две дымовые шашки.

Кроме этого, полицейские изъяли 233 патрона калибра 7,62 мм, 16 дымовых зарядов, четыре банки с порохом, магазин для пистолета и детали к автомату Калашникова.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Владельца, происхождение и цель хранения боеприпасов выяснит следствие.



