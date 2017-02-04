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Американская таможенно-пограничная служба сообщила авиакомпаниям о возможности допуска на рейсы в США граждан семи преимущественно мусульманских стран, которым ранее указом президента страны Дональда Трампа был запрещен въезд на территорию страны.

В авиакомпании Qatar Airways в ответ заявили, что приступают к допуску пассажиров на борт незамедлительно. Компания Air France также заявила, что намерена возобновить перевозки граждан, попавших под действие указа, сообщает ВВС.

Согласно решению таможенной службы, граждане семи мусульманских стран, о которых шла речь в президентском распоряжении, смогут пересечь границу США в соответствии с имеющимися у них документами (действующими визами или грин-картами).

О решении таможенной службы стало известно спустя всего несколько часов после того, как федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие миграционного указа Трампа.

Напомним, указ о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, был подписан президентом США Дональдом Трампом 27 января.

3 февраля Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие указа Трампа.
ForUm

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