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В результате артиллерийского обстрела с. Сартана  Донецкой области повреждено 30 зданий, из которых 28 - частные домовладения. Об этом сообщает центральный отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что во время боевых действий часть поселка были обесточены, без света остались и жители Талаковки. «В некоторых домах осколками был перебит газопровод и прекращена подача газа. Коммунальные службы, работавшие в условиях полной темноты, за несколько часов восстановили электроснабжение. Без газа остается один дом», - говорится в сообщении.

Кроме осколочных повреждений зданий, зафиксировано два прямых попадания. В доме по улице Северной, взрывной волной выбиты все окна. В момент обстрела в доме находилась семья с тремя детьми. Только чудом никто из них не пострадал, но была убита собака.

В целом, снаряды разорвались на 6 улицах - Крайней, Пушкина, Северной, тупике Северном, Генерала Куркчи и Шмидта.

Напомним, ранее сообщалось, что НВФ выпустили по Сартане 40 ракет из «Градов».
ForUm

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