В двух жилых домах Авдеевки, обстрелянных 2 февраля, восстановлена подача тепла. Об этом заявил вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

«Уже возобновлены поставки отопления в подъездах 9- и 5-этажки после обстрела 2 февраля», - цитирует его слова пресс-служба Минрегиона.

По его информации, НВФ ночью вновь обстреляли Авдеевку. Снаряды попали в пятиэтажку по ул. Соборной. Жертв и раненых нет. Отопление в обстрелянном доме отключили.

Зубко сообщил, что температура в домах поддерживается на уровне от 18 до 22 градусов, а температура на улице +1.

Также вице-премьер-министр сообщил, что для восстановительных работ в Авдеевку продолжают поступать строительные материалы из разных регионов. «За последние сутки в Авдеевку поступило 10 тонн шифера, 40 тонн бруса и дерева, 5 тонн фанеры, одна тонна гвоздей, 10 тонн цемента, а также рубероид, полиэтиленовая пленка и т.д.», - подытожил он.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение. Ремонтники каждый день пытаются восстановить электроснабжение, однако их попытки тщетны из-за обстрелов.