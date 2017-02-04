В шести областях Украины ограничено движение транспорта на автодорогах.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
«В связи с резким ухудшением погодных условий (дождь при минусовой температуре воздуха, гололед), вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта», - говорится в сообщении.
Движение на дорогах ограничено для автобусов, большегрузных транспортных средств в Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Закарпатской областях.
В то же время возобновлено движение транспортных средств на автодороге Н-09 Мукачево - Рахив – Богородчаны - Ивано-Франковск- Рогатин - Бибрка – Львов, так как в районе с.Гребля снизился уровень воды, перелива через дорогу нет.
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