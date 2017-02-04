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За прошедшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировано 115 обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«К сожалению, трое наших военных погибли, семеро ранены», - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 «Град», НВФ вели огонь по Галициновке. Из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов - по Авдеевке, Луганскому, Троицкому и Зайцево. По Песках, Каменке, Авдеевке и Луганскому - неоднократно огонь вели танки, из стрелкового оружия - по Зайцево.

На мариупольском направлении с РСЗО БМ-21 «Град», 152 и 122 миллиметровой артиллерии обстреляна Талаковка. Из 120 и 82 миллиметровых минометов - Водяное, Красногоровка, Новотроицкое, Лебединское, Павлополь, Широкино, Марьинку, Чермалик. Из гранатометов - Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяному и Лебединскому - БМП, по Чермалыку -  ПТРК, а по Широкино - БМП и танк.

На луганском направлении НВФ из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов вели огонь по Троицкому, Попасной, Новоалександровке и Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому и Катериновке. Гранатометы и снайпер - по Станице Луганской и Валуйскому. Зенитные установки вели огонь по Троицкому.

 
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