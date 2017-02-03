Президент Петр Порошенко заявил, что полная ответственность за обстрел гражданских кварталов и гибель мирных жителей Авдеевки лежит на России и членах НВФ.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что прошлые сутки стали рекордными по интенсивности обстрелов за последний год.

В связи с нарушением «режима тишины» в районе Авдеевки ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в городе начаты не были.

В ОБСЕ считают, что в районе Авдеевки существует угроза потенциальной гуманитарной и экологической катастрофы.

Первый заместитель начальника оперативного штаба Андрей Цветков заявил, что с момента обострения в Авдеевке с 29 января по 3 февраля погибли десять украинских военных, 66 –получили ранения.

За сегодняшний день двое военных погибли, пятеро ранены.

Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор бывшего главы так называемого народного совета «ДНР» Андрея Пургина и депутата «ДНР» Татьяны Дворядкиной, который подтверждает обстрелы членами НВФ украинской территории из жилых кварталов Донецка.

В Авдеевке с начала обострения военных действий разрушены более 100 домов.

В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями обесточена Марьинка.

Украинский институт национальной памяти предлагает упорядочить календарь государственных праздников и памятных дней и представляет для общественного обсуждения разработанный им законопроект.

В Закарпатской области в результате наводнения произошло подтопление 87 домохозяйств в Перечинском, Иршавском и Тячевском районах, а также 4 жилых домов.

В прошлом году экономика Украины выросла на 2%.

Умер мэр Луцка Николай Романюк.