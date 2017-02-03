В Харькове определили победителя конкурса на лучший проект памятного знака на площади Свободы. Об этом сообщает пресс-служба харьковского горсовета.
«Обсудив представленные проекты, большинство членов жюри (10 из 12) отдало предпочтение памятному знаку в виде ангела вверху в окружении четырех фигур колоритных исторических личностей – внизу», - говорится в сообщении.
Также члены жюри одобрили идею предложить автору эскиза заменить фигуру ангела фигурой раннехристианского подвижника Антония Великого - покровителя Харьковского национального университета им. Каразина.
Всего в конкурсе приняли участие 29 эскизных проектов, в том числе авторы из США, Италии.
Как известно, на площади Свободы в Харькове стоял памятник Ленину, который демонтировали 28 сентября 2014 года.
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