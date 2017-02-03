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В субботу, 4 февраля, в Киеве ожидается гололедица на дорогах, сообщает пресс-служба КГГА.

В связи с этим власти столицы обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и ​​быть осмотрительными.

По прогнозу Гидрометцентра, завтра в Киеве ожидается облачная погода. Днем – небольшой мокрый снег, ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток от 3 ° мороза до 2 ° тепла.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, температура в последующие дни будет снижаться. Так, 7 февраля ночью ожидается температура 14-16 ° мороза, 8 февраля - 18-20 °; днем 11-13 ° мороза.

Напомним, в пятницу, 3 февраля, на проспекте Победы в Киеве столкнулись 11 автомобилей.

 

 
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