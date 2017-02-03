Пожар на улице Набережно-Луговой в Киеве ликвидирован, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«В 14:57 пожар на площади 3000 кв. м. локализован и в 15:40 – ликвидирован», - сообщили в ведомстве.

Продолжается разборка и проливка конструкций. На месте происшествия работает штаб по ликвидации пожара. Задействовано 20 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 89 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, сообщение о пожаре в отдельно стоящем складском помещении для хранения горюче-смазочных материалов на ул. Набережно-Луговой, 8 поступило в пятницу, 3 февраля, в 13:39.