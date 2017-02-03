Провокациями в Авдеевке и обстрелом самолета над Черным морем Россия испытывает «порог чувствительности» новой администрации США. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, сообщает ЛІГА.net.

Елисеев подчеркнул, что усиление санкций - это проверенный способ остановить насилие на Донбассе и обеспечить от дальнейшей эскалации конфликта.

«Эскалация насилия в Авдеевке - таким образом, по сути, Кремль испытывает на прочность трансатлантическое партнерство, пытается спровоцировать реакцию ЕС и США и, я считаю, это определенный тест для наших партнеров, чтобы засвидетельствовать свою жесткую позицию о недопустимости таких провокационных агрессивных действий», - отметил он.

Он напомнил, что кроме обострения на Донбассе был зафиксирован обстрел украинского самолета над Черным морем.

«Это как раз испытание Россией так называемого порога чувствительности, в частности, новой администрации США на угрозы безопасности. Поэтому мы рассчитываем, что международное сообщество будет мощно и настойчиво реагировать на действия России и боевиков», - добавил он.

Как сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

Первый заместитель начальника оперативного штаба Андрей Цветков заявил, что с момента обострения в Авдеевке с 29 января по 3 февраля погибли десять украинских военных, 66 –получили ранения.