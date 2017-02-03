Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в районе проведения антитеррористической операции члена одного из бандформирований «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Житель Покровска Донецкой области по кличке «Седьмой» принимал активное участие в боевых действиях против украинских подразделений», - говорится в сообщении.
Мужчина пытался попасть на мирные территории для решения личных вопросов, однако был задержан сотрудниками спецслужбы.
Во время обыска правоохранители изъяли у него носители с фото- и видеоматериалами о его участии в боях на стороне НВФ, а также награды от главарей бандгруппировок. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении. Неотложные оперативно-следственные действия продолжаются.
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