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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в районе проведения антитеррористической операции члена одного из бандформирований «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Житель Покровска Донецкой области по кличке «Седьмой» принимал активное участие в боевых действиях против украинских подразделений», - говорится в сообщении.

Мужчина пытался попасть на мирные территории для решения личных вопросов, однако был задержан сотрудниками спецслужбы.

Во время обыска правоохранители изъяли у него носители с фото- и видеоматериалами о его участии в боях на стороне НВФ, а также награды от главарей бандгруппировок. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении. Неотложные оперативно-следственные действия продолжаются. 

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