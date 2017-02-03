Бригада электромонтажников в Авдеевке работает на месте порыва на линии электропередач. Об этом глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский доложил Президенту Украины по видеосвязи.

«Только что имели видеосвязь с Президентом Украины. Доложил о ситуации с восстановлением энергоснабжения в Авдеевке. Доложил, что сейчас все наши усилия направлены на восстановление энергоснабжения для жителей города. В данный момент бригада электромонтажников работает на месте порыва одного из вводов ЛЭП». – написал Жебривский в Facebook.

По словам чиновника, коммунальные службы и подразделения ГосЧС максимально используют светлое время суток, чтобы отремонтировать поврежденные обстрелом дома жителей города и объекты инфраструктуры.

Напомним, ранее сегодня Жебривский сообщил, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня с 7:00 до 18:00 в районе порыва ЛЭП в Авдеевке.