также в разделеОбщество
Перехват СБУ: Украинские территории обстреливают из Донецка 8
Памятнику Ленину в Харькове нашли замену 11
«Гиви» подтвердил, что его ранили под Авдеевкой 13
Дизайнеры показали, как планируют использовать логотип «Евровидения» 13
Порошенко наградил военных, защищающих Авдеевку 6
Электроснабжение Авдеевки восстановить не удалось 33
Следком РФ обвинил украинских военных в обстреле Донецка 42
Силовики задержали орденоносного «ДНРовца» 46
В Минобороны не знают, что вчера взорвалось в Донецке 71
Умер мэр Луцка 48
Порошенко наградил почти сотню военных, 34 – посмертно 36
Питьевую воду в дома жителей Авдеевки подают дважды в сутки 14
В Авдеевке начали ремонтировать ЛЭП 30
Прошлые сутки стали рекордными по интенсивности обстрелов за последний год 38
СБУ перекрыла крупный канал поставки суррогата в зону АТО 70
В силовых ведомствах подтвердили ранение «Гиви» под Авдеевкой 60
Турчинов снова прилетел в Авдеевку 97
НАБУ открыло дело по закупке внедорожников для Нацполиции 78

Посольство Украины в Испании выражает глубокую обеспокоенность по поводу необоснованных обвинений против футболиста национальной сборной Украины, игрока испанской команды «Реал Бетис» Роман Зозули.

Об этом говорится в пресс-релизе посольства.

Посольство отмечает необоснованность обвинений в нацизме, прозвучавших в адрес футболиста от испанских болельщиков.

«Мы очень гордимся такими мужественными и патриотическими людьми, как Роман. По этой причине мы считаем несправедливыми обвинения в отношении нашего соотечественника, который защищает свою страну. Несколько человек не могут повлиять на развитие профессионального футболиста. По этой причине мы считаем, что Роман Зозуля должен восстановить свое право на профессиональную деятельность», - говорится в заявлении посольства, сообщает Украинская правда.

В дипведомстве напомнили испанской общественности, что сегодня Украина защищается от агрессии Российской Федерации.

«Роман Зозуля – один из патриотов Украины, который поддерживает армию своего народа в его борьбе с агрессором за территориальную целостность нашей страны», - отметили в посольстве.

Как известно, на этой неделе вокруг украинского футболиста Романа Зозули, права на которого принадлежат испанскому «Бетису», разгорелся скандал. Болельщики мадридского «Райо Вальекано» за который Зозуля должен был начать выступления на правах аренды, решительно высказались против того, чтобы «нацист» играл за их команду. Руководство клуба прислушалось к болельщикам, поэтому Зозуля вернулся в «Бетис» и теперь в течение следующих полгода не имеет права выступать ни в одном профессиональном клубе.

Федерация футбола Украины готовит официальные обращения к руководству Королевской испанской федерации футбола и ФИФА для принятия по делу перехода футболиста Романа Зозули в клуб «Райо Вальекано», который фактически не состоялся из-за политических призывов со стороны болельщиков, объективного и справедливого решения.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги
Ботинки зимние