Посольство Украины в Испании выражает глубокую обеспокоенность по поводу необоснованных обвинений против футболиста национальной сборной Украины, игрока испанской команды «Реал Бетис» Роман Зозули.

Об этом говорится в пресс-релизе посольства.

Посольство отмечает необоснованность обвинений в нацизме, прозвучавших в адрес футболиста от испанских болельщиков.

«Мы очень гордимся такими мужественными и патриотическими людьми, как Роман. По этой причине мы считаем несправедливыми обвинения в отношении нашего соотечественника, который защищает свою страну. Несколько человек не могут повлиять на развитие профессионального футболиста. По этой причине мы считаем, что Роман Зозуля должен восстановить свое право на профессиональную деятельность», - говорится в заявлении посольства, сообщает Украинская правда.

В дипведомстве напомнили испанской общественности, что сегодня Украина защищается от агрессии Российской Федерации.

«Роман Зозуля – один из патриотов Украины, который поддерживает армию своего народа в его борьбе с агрессором за территориальную целостность нашей страны», - отметили в посольстве.

Как известно, на этой неделе вокруг украинского футболиста Романа Зозули, права на которого принадлежат испанскому «Бетису», разгорелся скандал. Болельщики мадридского «Райо Вальекано» за который Зозуля должен был начать выступления на правах аренды, решительно высказались против того, чтобы «нацист» играл за их команду. Руководство клуба прислушалось к болельщикам, поэтому Зозуля вернулся в «Бетис» и теперь в течение следующих полгода не имеет права выступать ни в одном профессиональном клубе.

Федерация футбола Украины готовит официальные обращения к руководству Королевской испанской федерации футбола и ФИФА для принятия по делу перехода футболиста Романа Зозули в клуб «Райо Вальекано», который фактически не состоялся из-за политических призывов со стороны болельщиков, объективного и справедливого решения.