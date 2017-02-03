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Заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев выражает убеждение, что Кремлю не удастся дестабилизировать ситуацию в Украине.

Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает УНИАН.

«На мой взгляд, Кремль откровенно раздражен теми экономическими и политическими успехами в Украине, и, конечно, его цель – подорвать всю стабильность в нашем государстве, и всеми способами», – сказал Елисеев.

Он отметил, что Кремлю не удалось раскачать политическую ситуацию в Украине, когда в ноябре и декабре 2016 года российская сторона пыталась «дестабилизировать политическую ситуацию через разного рода Майданы».

«Они сейчас решили ударить через Донбасс для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и спровоцировать политическую нестабильность, но этого не удастся, потому что мы уверены в себе, у нас внутри есть полный консенсус относительно важности политической стабилизации. Но еще не менее важна поддержка наших международных партнеров, твердая поддержка, за что мы им благодарны», – заявил Елисеев.

Он также прокомментировали слова президента Российской Федерации Владимира Путина о попытке Украины выставить себя жертвой и выбивании денег из-за границы, сообщает 112 Украина.

«Когда я услышал эти слова, я вспомнил народную мудрость, которая гласит, что «выбивают дурость из головы», а деньги вкладывают в успешные страны, успешные проекты. Что сейчас и демонстрирует Украина путем роста экономики», - сказал Елисеев.

Как сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

Первый заместитель начальника оперативного штаба Андрей Цветков заявил, что с момента обострения в Авдеевке с 29 января по 3 февраля погибли десять украинских военных, 66 –получили ранения.

2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что обострение ситуации на Донбассе связано с тем, что украинская власть «пытается «вышибать» деньги из-за рубежа, выставляя себя в качестве «жертвы агрессии».

 

 
ForUm

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